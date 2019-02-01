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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-0 Göztepe
Futbol

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-0 Göztepe

Fenerbahçe Göztepe maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başladı. Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2'yle geçen Fenerbahçe, evinde bu kez de Göztepe'yi 2-0 mağlup etti ve 23 puanla maç fazlasıyla 12. sıraya çıkarak ateş hattından kurtuldu. Kanarya'da Sadık Çiftpınar 68'de sakatlığı nedeniyle oyundan çıkarken Victor Moses ise 73'te skoru 2-0'a getirdi ve Türkiye kariyerindeki ilk isabetli şutunda golünü buldu.

1 Şubat 2019 18:27

Spor Toto Süper Lig’de 20. haftanın açılış maçında Fenerbahçe Göztepe bir araya geldi. Son hafta konuğu Evkur Yeni Malatyaspor’u mağlup ederek Ersun Yanal yönetiminde ilk lig galibiyetini elde eden Fenerbahçe 2-0 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla ev sahibi Fenerbahçe 23 puanla maç fazlasıyla 12. sıraya yerleşirken konuğu Galatasaray’a 1-0 yenilerek iki maçtır puana uzak kalan Göztepe ise üst üste üçüncü kez yenildi ve 22 puanla 13. sıraya gerileyerek tehlike hattına yaklaştı.

Yeni yıldızdan siftah!

Fenerbahçe’nin golleri 7’de Andre Ayew ve 73’te Victor Moses’tan geldi. Moses, Türkiye kariyerindeki ilk isabetli şutunda ilk golüne imza atmış oldu ve takımını 2-0’la son bölümde rahatlattı. Göztepe’de Jerome, 50’de Sadık Çiftpınar’a müdahalesiyle direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Acı içinde yerde kalan ancak ilk tedavisinin ardından oyuna devam eden Sadık, daha sonra 68’de oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Hasan Ali Kaldırım ve Skrtel cezalı

Fenerbahçe’de kart cezalıları Hasan Ali Kaldırım ve Martin Skrtel, Göztepe maçında forma giyemedi. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Roberto Soldado, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Takıma transfer döneminin son gününde dahil olan Miha Zajc, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz’den, Tolgay ve Serdar kulübede görev bekledi. Tolgay, 64’te Benzia’nın yerine oyuna dahil oldu. Bir başka yeni transfer Victor Moses da aynı dakikada Andre Ayew’in yerine oyuna girdi.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca Harun Tekin, Michael Frey, Oğuz Güçtekin ve Erten Ersu’nun sakatlığı devam ediyor. Göztepe’de ise Poko cezalı durumdayken N’Gando, Adama Traore, Hakan Çinemre, Nabil Ghilas, Kerem Atakan Kesgin ve Lamine Gassama’nın sakatlığı sürüyor.

01 Şubat 2019 Fenerbahçe Göztepe maçında Fenerbahçe`nin yeni yıldızı korkuttu! Göz Göz 10 kişi kaldı! Fenerbahçe Göztepe maçının 50. dakikasında konuk ekip Göztepe`den Jerome, Sadık Çiftpınar`a yaptığı müdahale ile kırmızı kart gördü. Bir süre acı içinde yerde kalan Sadık, tedavisinin ardından oyuna devam edebileceğini söyledi ve alkışlar içinde sahaya döndü. Sadık daha sonra 68`de oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlgili Haberi Oku

FENERBAHÇE GÖZTEPE

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Suat Arslanboğa

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE GÖZTEPE CANLI İZLE (beIN Sports üyeliği gerektirir)

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, İsmail, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Dirar, Benzia, Ayew, Soldado.

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Serdar, Jerome

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

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Fenerbahçe göztepe spor toto süper lig
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1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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