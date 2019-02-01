Fenerbahçe Göztepe saat kaçta hangi kanalda? FB Göztepe ilk 11 belli oldu

Süper Lig’de 20 .hafta heyecanı Fenerbahçe Göztepe maçı ile sürüyor. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor karşısında 3-2 kazanarak moral depolayan ve Moses, Serdar Aziz, Tolgay, Zajc, Sadık Çiftpınar yeni transferleri ile güçlenen Fenerbahçe Göztepe karşısında da kazanarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de bu akşam görev alamayacak. Roberto Soldado, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart ceza sınırında bulunurken Skrtel ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım da Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Peki Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman saat kaçta?

FENERBAHÇE GÖZTEPE SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Göztepe arasında Ülker Stadı’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE GÖZTEPE İLK 11

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, İsmail, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Ayew, Dirar, Soldado.

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Serdar, Jerome.

HASAN ALİ VE SKRTEL GÖZTEPE MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'de kart cezalıları Hasan Ali Kaldırım ve Martin Skrtel, Göztepe maçında forma giyemeyecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan aldığı 3 maçlık cezanın ikincisini çekecek Skrtel ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, Göztepe karşısında kadroda olmayacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de görev alamayacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Roberto Soldado, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

FENERBAHÇE’DE YENİ TRANSFERLER OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe Göztepe maçı için 28 kişilik TFF listesini Perşembe 20.30’a kadar (Maçtan 24 saat öncesi) vermek zorundaydı.

Sezonun ikinci devresinde geçerli 28 kişilik listenin son tarihi: Transfer dönemi bitişinden iki gün sonra.

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FENERBAHÇE GÖZTEPE 50. KEZ

Fenerbahçe ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig'de 50. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 49 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 73-33 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

GÖZTEPE İSTANBUL’DA KAZANAMIYOR

Fenerbahçe karşısına mutlak puan ya da puanlar için çıkacak Göztepe bu sezon deplasmanlarda istediği sonuçlar elde edemedi. Dış sahada oynadığı 10 maçın sadece 2’sini kazanan sarı-kırmızılılar 8 mağlubiyet alıp, Akhisarspor’la birlikte en kötü deplasman karnesine sahip iki ekipten biri oldu. Gurbette Trabzonspor’u 2-1, Kayseri’de ise Ankaragücü’nü 3-0 yenen Göztepe, Galatasaray, Alanyaspor, Akhisarspor ve Antalyaspor’a 1-0, Kasımpaşa’ya 3-1, BŞB Erzurumspor’a 2-1, Sivasspor’a 2-0, Yeni Malatyaspor’a da 3-2 yenildi.

Bu sezon gol yollarında genel olarak büyük sıkıntı yaşayan Göztepe, deplasmanlarda sadece 9 kez fileleri sarstı. Kalesinde ise 15 gol gören İzmir ekibi eksi 6 averajla yer aldı. Fenerbahçe ise geçen hafta evinde ligin flaş takımlarından Yeni Malatyaspor’u 3-2 yenip moral buldu. Göz-Göz’de kritik randevu öncesi sakat ve cezalı oyuncu sayısı bir hayli fazla. Sarı-kırmızılılarda Galatasaray maçında toplam 4. sarı kartını gören orta saha Poko’yla birlikte sakatlıkları bulunan sağ bek Gassama, sol bek Traore ve golcü Ghilas Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Tedavileri süren orta saha Ngando ile sol bek Berkan’ın ise durumları maç saati netlik kazanacak.