Fenerbahçe bu sezon ilk kez

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında konuk ettiği Göztepe’yi 2-0 yenerek bu sezon ligde ilk kez üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında tempolu bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe, soyunma odasına 7. dakikada Andre Ayew’in attığı golle 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibi karşısında Fenerbahçe, 73. dakikada Victor Moses’in golüyle durumu 2-0’a getirdi ve sahadan da bu skorla galip ayrıldı.

Bu sezon Süper Lig’de ilk kez üst üste 2 maç kazanan Fenerbahçe, puanını 23’e yükseltti. Sarı-lacivertliler ligde geçen hafta da Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3-2 galip gelmişti.

Göztepe ise Süper Lig’de üst üste 3. yenilgisini aldı ve 22 puanda kaldı.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Göztepe maçını yorumladı Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe`nin sahasında Göztepe`yi 2-0 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, Jerome`un Sadık`ı sakatladığı pozisyon için `Gaddarca!` ifadesini kullandı. Tolgay Arslan transferi hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen İlgili Haberi Oku

KADIKÖY’ÜN GOLCÜSÜ AYEW

Fenerbahçe’nin Ganalı futbolcusu Ayew, bu sezon sarı-lacivertli formayla attığı bütün golleri Kadıköy’de kaydetti. Süper Lig’deki 5. golünü Göztepe karşısında atan Ayew, bu gollerin hepsini Ülker Stadı’nda rakip ağlara gönderdi. Ayew, İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan sonra Göztepe filelerini de Kadıköy’de havalandırdı.

TOLGAY ARSLAN SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe’nin yeni transferi Tolgay Arslan, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı. Karşılaşmanın 64. dakikasında Yassine Benzia’nın yerine oyuna dahil olan Tolgay, taraftarlardan büyük alkış aldı.

Fenerbahçe Göztepe maçında Fenerbahçe`nin yeni yıldızı korkuttu! Göz Göz 10 kişi kaldı! Fenerbahçe Göztepe maçının 50. dakikasında konuk ekip Göztepe`den Jerome, Sadık Çiftpınar`a yaptığı müdahale ile kırmızı kart gördü. Bir süre acı içinde yerde kalan Sadık, tedavisinin ardından oyuna devam edebileceğini söyledi ve alkışlar içinde sahaya döndü. Sadık daha sonra 68`de oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlgili Haberi Oku

YANAL’IN KADIKÖY SERİSİ DEVAM ETTİ

Fenerbahçe, Ersun Yanal’ın teknik direktörlüğünde Kadıköy’de çıktığı 20. Süper Lig maçını da kaybetmedi. Yanal yönetiminde Kadıköy’de 20 lig maçında Fenerbahçe, 16 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig’de Yanal yönetiminde bu sezon çıktığı 5. maçta da kaybetmedi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

ERSUN YANAL TEZAHÜRATLARI

Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal lehine tezahüratlar yaptı. Tecrübeli teknik adamla ligde çıkışa geçen sarı-lacivertli takım, taraftarlarını da mutlu etti. Skorun 2-0 olmasından sonra tribünlerden Ersun Yanal tezahüratları yükseldi.

Ersun Yanal da taraftarlara el sallayarak karşılık verdi.