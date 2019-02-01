Empoli’de Miha Zajc üzüntüsü…

Fenerbahçe devre arası transfer döneminde Empoli’den Miha Zajc’ı renklerine bağlarken İtalyan ekibi flaş transferle ilgili bir açıklamada bulundu. Empoli Teknik Direktörü Beppe Iachini, “Çok zor bir ay geçirdik. Çocuklara çok teklif geldi ve maalesef Zajc’ı bırakmak zorunda kaldık. Fenerbahçe’den çok iyi bir teklif aldı ve onu takımda tutmak çok zordu. Gerçekten süper bir teklifti” diye konuştu.

Iachini ayrıca “Zajc’ın gitmesinin ardından artık daha çok çalışmalıyız. Çocuklara her zaman dediğim bir şey var. Pozitif davranırsanız futbol kolay bir oyun. Zor zamanlara giriyoruz, pozitif kalmamız lazım” ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki Slovenyalı futbolcu, Empoli formasıyla bu sezon Serie A’da 20 maça çıkmış ve 3 gol, 3 asist üretmişti. Fenerbahçe`nin Zajc transferinde Salih Uçan etkisi Fenerbahçe`nin Empoli`den kadrosuna kattığı Sloven futbolcu Miha Zajc, Salih Uçan ile aralarında geçen konuşmayı anlattı. Miha Zajc, Salih, Fenerbahçe tercihimin benim için en iyisi olacağını söyledi ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku