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Böylesi görülmedi! Elazığspor’dan iki saatte 17 transfer!
TFF 1.Lig

Böylesi görülmedi! Elazığspor’dan iki saatte 17 transfer!

Elazığspor, transfer tahtasını son iki saat kala açmayı başardı. Transfer sezonunun açılması ile birlikte harekete geçen Elazığspor yönetimi, iki saat içinde 17 futbolcuya imza attırdı.

1 Şubat 2019 07:30

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Elazığspor’da yönetim, yoğun uğraşlar sonucu transfer yasağını kaldırmayı başardı. Ara transfer döneminin bitmesine iki saat kala transfer tahtasını açabilen Elazığspor, görülmemiş bir olaya imza attı.

Elazığspor, tam iki saat içinde 17 transfere imza atan Elazığspor, herkesi şaşırttı.

İşte Elazığspor’un iki saat içinde aldığı futbolcular:

Akakpo, Gökhan Akkan, Sabri, Murat, Serdar Özbayraktar, Ahmet Solakel, Tufan, Yiğitcan, Rüştü Hanlı, Abdülkadir Kayalı, Muhammet İldiz, Kamara, Diallo, Bakamenga, Boubacar, Müslüm, Geirgius

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SON İKİ SAATTE TRANSFER İZNİ ÇIKMIŞTI

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor, ara transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala transfer tahtasını açmayı başarmıştı.

Son güncelleme 08:19 | 1 Şubat 2019
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