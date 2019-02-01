Böylesi görülmedi! Elazığspor’dan iki saatte 17 transfer!

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Elazığspor’da yönetim, yoğun uğraşlar sonucu transfer yasağını kaldırmayı başardı. Ara transfer döneminin bitmesine iki saat kala transfer tahtasını açabilen Elazığspor, görülmemiş bir olaya imza attı.
Elazığspor, tam iki saat içinde 17 transfere imza atan Elazığspor, herkesi şaşırttı.
İşte Elazığspor’un iki saat içinde aldığı futbolcular:
Akakpo, Gökhan Akkan, Sabri, Murat, Serdar Özbayraktar, Ahmet Solakel, Tufan, Yiğitcan, Rüştü Hanlı, Abdülkadir Kayalı, Muhammet İldiz, Kamara, Diallo, Bakamenga, Boubacar, Müslüm, Geirgius
SON İKİ SAATTE TRANSFER İZNİ ÇIKMIŞTI
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor, ara transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala transfer tahtasını açmayı başarmıştı.