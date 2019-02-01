Bein Sports’tan ortalığı karıştıran flaş iddiaya cevap!

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’in yayıncı kuruluşu Bein Sports’un Türkiye’deki en yetkili yöneticisi beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly’nin yaptığı iddia edilen bir açıklama gündeme damga vurdu.
İddiaya göre Al-Obaidly, “Yabancı oyuncu kısıtlaması lige zarar verir. Radikal bir değişiklik olursa bu bizi yeni bir değerlendirme yapmaya zorlar” ifadeleriyle yabancı sınırını yorumladı. Sosyal medyada yayılan haber üzerine Bein Sports Türkiye konuyla ilgili bir yalanlama yayınladı.
Yapılan paylaşımda “beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO'su Sn. Yousef Al-Obaidly'nin Türkiye'deki yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili herhangi bir yorumu veya açıklaması olmamıştır” sözlerine yer verildi.
beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO'su Sn. Yousef Al-Obaidly'nin Türkiye'deki yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili herhangi bir yorumu veya açıklaması olmamıştır.
— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) 1 Şubat 2019