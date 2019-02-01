SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ‘Çocuklarımın rızkıyla krallar gibi yaşıyorlar’
Bein Sports’tan ortalığı karıştıran flaş iddiaya cevap!
TFF 1.Lig

Bein Sports’tan ortalığı karıştıran flaş iddiaya cevap!

beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly'nin yaptığı iddia edilen ve tartışma yaratan "Yabancı oyuncu kısıtlaması lige zarar verir. Radikal bir değişiklik olursa bu bizi yeni bir değerlendirme yapmaya zorlar" ifadesi üzerine Bein Sports'tan konuyla ilgili yalanlama geçildi.

1 Şubat 2019 19:04

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’in yayıncı kuruluşu Bein Sports’un Türkiye’deki en yetkili yöneticisi beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly’nin yaptığı iddia edilen bir açıklama gündeme damga vurdu.

İddiaya göre Al-Obaidly, “Yabancı oyuncu kısıtlaması lige zarar verir. Radikal bir değişiklik olursa bu bizi yeni bir değerlendirme yapmaya zorlar” ifadeleriyle yabancı sınırını yorumladı. Sosyal medyada yayılan haber üzerine Bein Sports Türkiye konuyla ilgili bir yalanlama yayınladı.

Yapılan paylaşımda “beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO'su Sn. Yousef Al-Obaidly'nin Türkiye'deki yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili herhangi bir yorumu veya açıklaması olmamıştır” sözlerine yer verildi.

01 Şubat 2019 Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş`ın transferlerinin FIFA 19 puanları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş`ın 2018-2019 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcuların FIFA 19`daki puanlarını sizin için derledik. FIFA 19 puanı en yüksek yeni transfer hangisi? İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:06 | 1 Şubat 2019
beIN SPORTS Türkiye digiturk spor toto süper lig Yousef Al-Obaidly
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Bugün - 13:30
-
Kayserispor
Kasimpasa S.K.
Bugün - 16:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR