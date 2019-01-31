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Ümraniyespor, Sezer Özmen’i kadrosuna kattı
TFF 1.Lig

Ümraniyespor, Sezer Özmen’i kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Adana Demirspor'da forma şansı bulamayan savunma oyuncusu Sezer Özmen'i kadrosuna kattı.

31 Ocak 2019 18:53

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, son olarak Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Sezer Özmen’i kadrosuna kattı.

Ümraniyespor’un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kulübümüz Sezer Özmen ile sözleşme imzalamıştır.” denildi.

Geride kalan sezonun ikinci yarısında ayağı kırılan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezonun ilk yarısında Adana Demirspor’da hiçbir resmi müsabakada forma giymedi.

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Son güncelleme 18:53 | 31 Ocak 2019
Sezer Özmen Spor Toto 1. Lig Ümraniyespor
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