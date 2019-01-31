Tolgay Arslan’dan ilk açıklamalar: ‘Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük camiası’

Fenerbahçe’nin yeni transferi Tolgay Arslan, sarı-lacivertli kulübün Türkiye’nin en büyük camiası olduğunu ifade etti.

Transferin ardından FBTV’ye açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Herkese çok teşekkür ederim. Hocamın, başkanımın ve yöneticilerin büyük emeği var. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bugüne kadar çok sabırlı kaldım. Kararımı daha önceden vermiştim ve bu kararın arkasında durdum. Başkanım da hocam da sağ olsunlar beni kırmadılar. Bu dik duruşumla bu aileye geldim. Ailem de çok mutlu. İnşallah güzel anlar yaşayacağız. Bana göre Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük camiası. Yurt dışından da teklifler geldi ama ben kararımı vermiştim. Menajerim, ‘Fenerbahçe seninle ilgileniyor.’ demişti, bende bir ışık yandı. O anda her şey karanlıktı ve sadece Fenerbahçe’yi gördüm. Burada oynamak istedim. Bu kararı çok çabuk verdim.” şeklinde görüş belirtti. Fenerbahçe Tolgay Arslan ile sözleşme imzaladı! Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Beşiktaş`tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan transferini resmen açıkladı. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçeli taraftarlara değinen Tolgay, “Taraftarla beraber çok güzel anlar yaşayacağız. Maçları takip ediyorum. Son maçta 32 bin taraftar geldi bu stada. Onlar daha iyisini hak ediyor. Biz de bunun için savaşacağız.” ifadelerini kullandı.

Takıma girebilmek için mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacağını vurgulayan Tolgay, “Forma için terimin son damlasına kadar savaşacağım ve hep birlikte güzel anlar yaşayacağız. Başkana da söylemiştim, inşallah futbolu burada bırakırım. Benim için kupa önemli. Bu kulübe kupalar yakışır. Elimden geleni yapacağım.” şeklinde konuştu. TRANSFER HABERLERİ | Türkiye`de transferin bitimine saatler kala son dakika yaşanan tüm gelişmeler ve imzalar... Son dakika... Süper Lig`de ara transferin bitimine saatler kala Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş ve diğer bütün takımlarla ilgili son dakika transfer gelişmeleri bu haberde... Transferde yaşanan tüm gelişmeleri dakika dakika `CANLI` olarak size aktarıyoruz... İlgili Haberi Oku