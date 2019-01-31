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Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri belli oldu
Futbol

Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

31 Ocak 2019 13:40

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Fenerbahçe-Göztepe: Suat Arslanboğa

2 Şubat Cumartesi:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Mete Kalkavan

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Alper Ulusoy

3 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya

16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım

4 Şubat Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya

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Son güncelleme 13:40 | 31 Ocak 2019
hakem süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Bugün - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
Yarın - 13:30
-
Kayserispor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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