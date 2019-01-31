SON DAKİKA | Galatasaray’ın transferi Mbaye Diagne’nin bonservisi belli oldu!

Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan transfer ettiği 27 yaşındaki forvet Mbaye Diagne için 10 milyon Euro bonservis bedel ödeneceği açıklandı.

Sarı kırmızılı ekip yıldız futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray’ın golcü oyuncuya bu sezonun geri kalanı için 1 milyon 150 bin Euro ödeyeceği, 2019-20 ve 2020-21 sezonu için de 2 milyon 350 bin Euro ödeyeceği açıklandı.

27 yaşındaki forvet 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında ise yıllık 2 milyon 400 bin Euro kazanacak.

İşte Galatasaray’ın KAP’a yaptığı açıklama;

91 numaralı formasıyla yeni aslan Mbaye Diagne! pic.twitter.com/dnFR1N9wkv — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 31 Ocak 2019

MBAYE DIAGNE KİMDİR?

Santrfor olarak görev yapan 27 yaşındaki Mbaye Diagne, 28 Ekim 1991 tarihinde Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya geldi.

Gençlik yıllarını İtalya'da geçiren Diagne 2012-2013 sezonunda forma giydiği Bra'da 29 lig maçında 23 gol kaydetti. Bu performansıyla Juventus'un teknik direktörü Antonio Conte'nin dikkatini çekerek 2013-2014 sezonun Temmuz ayında İtalyan devine transfer oldu. 2013-2014 sezonunun ilk yarısında Fransa ekiplerinden Ajaccio'ya, ikinci yarısında ise Belçika ekiplerinden Lierse'ye kiralandı. Bu süreçte toplam yedi gol kaydeden isim, sonraki sezonun ilk yarısında bu kez Suudi Arabistan takımı Al-Shabab'ta kiralık olarak yer alırken sezonunun geri kalanını ise Westerlo formasıyla Belçika'da geçirdi. Diagne, bu sezonda çıktığı toplam 13 maçta 3 gol attı.

2015-2016 sezonunda Macaristan ekiplerinden Ujpest'e 1.15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Mbaye Diagne, ligde oynadığı 14 maçta 11 gol kaydetti. Macaristan'daki performansının ardından 2016 yılının Şubat ayında 1.9 milyon Euro bonservis bedeliyle Asya Kıtası'nın yolunu tuttu. Çin ekiplerinden Tianjin Teda'yla anlaşan golcü oyuncu çıktığı 44 maçta 16 kez fileleri havalandırdı.

2018 Ocak ayında Kasımpaşa'ya transfer olan Mbaye Diagne, 34 Süper Lig maçında 32 gol kaydetti. Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 20 kez gol sevinci yaşayan Diagne, en yakın rakibinin 11 fark uzağında gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor.