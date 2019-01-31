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SON DAKİKA | Galatasaray Kostas Mitroglou’nun transferini KAP’a bildirdi!
Galatasaray

SON DAKİKA | Galatasaray Kostas Mitroglou’nun transferini KAP’a bildirdi!

Son dakika... Galatasaray, Konstantinos Mitroglou'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı...

31 Ocak 2019 10:41

Galatasaray, Yunan golcü Konstantinos Mitroglou’nun kiralanması konusunda kulübü Olympique De Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlandığını KAP’a açıkladı. Sarı-kırmızılı takımın transferini KAP’a bildirdiği golcü futbolcu Kostas Mitroglou, Galatasaray’ın 114 yıllık tarihindeki ilk Yunan futbolcu olma unvanını aldı.

İşte G.Saray’ın açıklaması;

Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou’nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique De Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Son güncelleme 13:23 | 31 Ocak 2019
galatasaray Kostas Mitroglou
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