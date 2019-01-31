SON DAKİKA | Galatasaray Kostas Mitroglou’nun transferini KAP’a bildirdi!

Galatasaray, Yunan golcü Konstantinos Mitroglou’nun kiralanması konusunda kulübü Olympique De Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlandığını KAP’a açıkladı. Sarı-kırmızılı takımın transferini KAP’a bildirdiği golcü futbolcu Kostas Mitroglou, Galatasaray’ın 114 yıllık tarihindeki ilk Yunan futbolcu olma unvanını aldı.
İşte G.Saray’ın açıklaması;
Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou’nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique De Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.