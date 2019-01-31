SON DAKİKA | Fenerbahçe İtalya’dan Miha Zajc’yi transfer etti!

Sercan Hamzaoğlu / Söz konusu transfer için İtalyan kulübe Empoli’ye Salih Uçan artı bonservis ödenecek. Yıldız futbolcunun transferinde Fenebahçe İtalyan ekibi Empoli’ye 3 milyon euro bonservis ödeyecek. İtalya ekibi Empoli ile yapılan anlaşmaya göre Fenerbahçe Salih Uçan’ın gelecekteki satışının yüzde 15’ine sahip olacak.

Başarılı futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul’a indi. Zajc’ın Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya gelerek sağlık kontrolünden geçen Zajc, kendisini 4.5 yıllığına Fenerbahçe’ye bağlayan sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından Zajc transferini özel bir videoyla duyurdu!

Kulüpten yapılan açıklamada ise, “Kulübümüz, İtalya Serie A ekiplerinden Empoli takımında forma giyen merkez orta saha ve ofansif orta saha oyuncusu Miha Zajc’ı bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle ve futbolcuyla anlaşmaya varmıştır. 24 yaşındaki Sloven oyuncu Miha Zajc, 4,5 sezon boyunca sarı-lacivertli forma ile mücadele edecek. Oyuncumuz Miha Zajc’a Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, çubuklu ile nice başarılar diliyoruz. Ayrıca, bu transfer kapsamında kulübümüz Salih Uçan üzerindeki haklarından vazgeçerek, Empoli ile Salih Uçan’ın anlaşmasına müsaade etmiştir.” ifadeleri yer aldı.

İşte Fenerbahçe’nin yeni yıldızının FM2019 profili…

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