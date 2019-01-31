SON DAKİKA | Beşiktaş Shinji Kagawa’yı kiraladı

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonu ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş, Japon orta saha oyuncusu Shinji Kagawa’yı kiraladı.

Siyah-beyazlı ekip, Alman ekibi Borussia Dortmund ile Japon oyuncu için sezon sonuna kadar 1.1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Japon oyuncunun satın alma opsiyonu ise 1.6 milyon euro olacak.

Japon yıldız Shinji Kagawa, bugün saat 15.00’de İstanbul’da olacak.

Japon futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen Shinji Kagawa, Avrupa'ya ilk adımını 2010 yılında Borussia Dortmund ile attı. Alman kulübünde iki yıl geçirdikten sonra Kagawa, yaklaşık 20 milyon euro'ya Manchester United'a transfer oldu. Kagawa, iki sezon sonra ise Dortmund'a geri döndü.

SİSTEM DEĞİŞECEK

Babel ve Ricardo Quaresma'nın ayrılmasının ardından kanat futbolunu oynamayacak olan Beşiktaş, Kagawa transferinin de tamamlanmasıyla sistemini değiştirecek. Burak Yılmaz'ın takıma dahil olmasından bu yana özellikle Adem Ljajic'i daha etkin kullanmak için antrenmanlarda farklı organizasyonlar deneyen Şenol Güneş, Kagawa'nın da gelmesiyle istediği sistemi takıma daha kolay şekilde uygulatacak.

JAPONYA'DA HAZIRLIK MAÇI VE KAMP

Mainichi ile yapılan işbirliği anlaşmasının ardından Japonya'nın en önemli yıldızlarından birisi olan Kagawa'nın kadroya dahil edilmesiyle birlikte, Uzak Doğu'ya açılma projesinde yol kateden Beşiktaş, ligin bitimiyle birlikte seyahate çıkmaya hazırlanıyor. Yönetim, sezon başı kampı için Uzak Doğu'yu gündemine alırken, Japonya'da yapılacak bir hazırlık maçı da masada. Bilindiği gibi geçtiğimiz sezon öncesinde Beşiktaş, Schalke ile Çin'de hazırlık maçı yapmış ve bu karşılaşmayı 120 milyondan fazla insan izlemişti. Siyah-beyazlı kulübün marka değerini artırmak için bilinirliğini yükseltmeye çalışan Fikret Orman ve yöneticiler, Mainichi ile yapılan işbirliğini daha da ileri noktaya taşımak için harekete geçti.

Beşiktaş`ın Shinji Kagawa transferinde kilit rol `Mainichi` Transferin bitimine 24 saat kala Japon yıldız Kagawa`yı kadrosuna katan Beşiktaş`ta transferin detayları ortaya çıktı. Bir süre önce işbirliği anlaşmasına imza atılan Japon medya devi Mainichi, transferde kilit rol oynadı. Siyah-beyazlılar, bu transferin ardından yaz döneminde Japonya`da hazırlık maçı için şimdiden görüşmelere başladı. İlgili Haberi Oku

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