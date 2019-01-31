Serdar Aziz Galatasaray ile anlaştı! Fenerbahçe’ye imza atıyor…

ÖZEL HABER / Sercan Hamzaoğlu | Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray ile yol ayrımında olan Serdar Aziz, sarı kırmızılı kulüpten alacaklarından vazgeçti ve sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı.

28 yaşındaki milli savunma oyuncusu, Galatasaray’dan 2.3 milyon Euro tutarındaki alacağından vazgeçti. Öte yandan Serdar Aziz’in menajeri Haluk Canatar, “Serdar Aziz’e başka kulüplerden teklif de var ama oyuncu Fenerbahçe de oynamak istiyor. O yüzden gelen teklifleri geri çeviriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Menajer Haluk Canatar ve Serdar Aziz, Fenerbahçe’nin stadında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy ile bir araya gelerek sözleşme detaylarını belirledi.

Tecrübeli futbolcunun 2,5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

GALATASARAY’DAN KAP’A SERDAR AZİZ AÇIKLAMASI

Galatasaray kulübü de Serdar Aziz’in sözleşmesini feshi konusunda KAP’a bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Serdar AZiz ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu şirketimize 2.300.000 Euro tutarındaki bedeli karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir” denildi.

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