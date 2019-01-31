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Roma’ya şok! Fiorentina Roma maç özeti izle! 8 gollü maç..
Dünyadan Futbol

Roma’ya şok! Fiorentina Roma maç özeti izle! 8 gollü maç..

İtalya Kupası çeyrek final mücadelerinden biri de Fiorentina Roma maçı oldu. Fiorentina, Roma'yı 7-1 ile geçerken Federico Chiesa şov yaptı. İşte Fiorentina Roma maçı özeti ve golleri...

31 Ocak 2019 08:20

İtalya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fiorentina'ya konuk olan 7-1 yenilerek ağır bir yenilgi tattı ve tur biletini rakibine kaptırdı. Dev mücadeleyi izleyemeyenler Fiorentina Roma maç özetini araştırıyor. Haberimizde yer alan link aracılığı ile Fiorentina Roma ma ç özetinin izleyebilirsiniz.

FİORENTİNA ROMA MAÇ ÖZETİ

Fiorentina'nın genç yıldızı Federico Chiesa 7. ve 18. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-0'lık üstünlüğe taşırken iki golde de Kevin Mirallas'ın asisti vardı.

Mücadelenin 28. dakikasında Aleksandar Kolarov'un golü Roma adına farkı azaltmak için umut aşılarken 33. dakikada Luis Muriel'in golüyle Fiorentina ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

FİORENTİNA ROMA MAÇ ÖZETİ İZLE

İkinci yarıda ise Fioretina adeta gol olup yağdı. Maçın 66. dakikasında Marco Benassi ile durumu 4-1 yapan ev sahibi ekip, Roma'nın yıldızı Edin Dzeko'nun 72'de kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

“Mor Menekşeler”in 21 yaşındaki genç yıldızı Chiesa 74. dakikada attığı golle hat-trick yaparken 79. ve 89. dakikalarda Giovanni Simeone'nin golleri maçın skorunu 7-1 olarak tayin etti.

Son güncelleme 08:20 | 31 Ocak 2019
Fiorentina Roma maç özeti
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