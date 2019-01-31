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Newcastle United’dan transfer rekoru! 143 milyon TL…
İngiltere Premier Lig

Newcastle United’dan transfer rekoru! 143 milyon TL…

İngiliz ekibi Newcastle United, 24 yaşındaki Miguel Almiron'a 21 milyon sterlin (143 milyon TL) bonservis vererek kulüp rekoru kırdı.

31 Ocak 2019 20:47

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, kulüp rekoru kırarak orta saha oyuncusu Miguel Almiron’u renklerine bağladı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Atlanta United’de forma giyen Paraguaylı futbolcuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 24 yaşındaki futbolcuya verilen 21 milyon sterlinlik (143 milyon TL) bonservis bedeli kulüp tarihine geçti.

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Önceki rekor 2005 yılında Michael Owen için Real Madrid’e ödenen 16 milyon sterlindi.

Atlanta United’de tüm kulvarlarda 69 maça çıkan Almiron, 22 gol attı.

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Son güncelleme 20:51 | 31 Ocak 2019
Miguel Almiron newcastle united
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