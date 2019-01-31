Miha Zajc hangi mevkide oynuyor? Miha Zajc kimdir?

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak sarı-lacivertli takımın adı Miha Zajc ile anılıyor. İtalyan gazeteci Di Marzio, Sarı-Lacivertliler’in Empoli’den Miha Zajc’ı kadrosuna katmaya çok yaklaştığını belirtti. Peki Miha Zajc kimdir?

MİHA ZAJC KİMDİR?

Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği Zajc, 1994 Slovenya doğumlu.

24 yaşındaki oyuncu, 1.78 boyunda ve orta sahanın ortasında görev yapmakta. Ayrıca on numara pozisyonunda da forma giyebilmekte.

Miha Zajc, futbol hayatına Slovenya’da Bilje takımı ile başladı. Sonrasında Interblock’ta altyapı eğitimini alan Zajc, kendini daha fazla gösterebileceği Bravo’ya transfer oldu.

Bravo’dan Olimpija Ljubljana ve Celje’ye kiralanan, bu takımlarda gösterdiği performansla öne çıkmayı başaran Zajc, 2014’te 400 bin euro bonservis bedeliyle NK Olimpija Ljubljana kadrosuna katıldı.

Ljubljana ekibinin formasıyla 70 maça çıkan Zajc, 2017’nin ocak ayında 1.7 milyon Euro’ya Empoli’ye transfer oldu.