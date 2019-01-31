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Medipol Başakşehir’in imza attığı 20’lik yıldız 1.5 sezon Eskişehirspor’da forma giyecek!
Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir’in imza attığı 20’lik yıldız 1.5 sezon Eskişehirspor’da forma giyecek!

Spor Toto Süper Lig'in 6 puan farkla lideri Medipol Başakşehir, Bundesliga ekiplerinden Hannover 96 forması giyen 20 yaşındaki Mete Kaan Demir'le sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre Mete Kaan Demir, 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Eskişehirspor forması giyecek.

31 Ocak 2019 20:06

Medipol Başakşehir, Bundesliga ekiplerinden Hannover 96 forması giyen Mete Kaan Demir’i 3.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Turuncu lacivertli ekip, 20 yaşındaki genç futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Eskişehirspor forması giyeceğini duyurdu.

Medipol Başakşehir Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Mete Kaan Demir ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Hannover 96’dan kulübümüze transfer olan 20 yaşındaki futbolcumuz, 2019-2020 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Eskişehirspor forması giymeye devam edecek.

Sözleşmenin kulübümüz ve Mete Kaan Demir için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza önümüzdeki sezon sonuna kadar forma giyeceği Eskişehirspor’da başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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Son güncelleme 20:06 | 31 Ocak 2019
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