Medipol Başakşehir’in imza attığı 20’lik yıldız 1.5 sezon Eskişehirspor’da forma giyecek!

Medipol Başakşehir, Bundesliga ekiplerinden Hannover 96 forması giyen Mete Kaan Demir’i 3.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Turuncu lacivertli ekip, 20 yaşındaki genç futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Eskişehirspor forması giyeceğini duyurdu.

Yeni transferimiz Mete Kaan Demir ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. https://t.co/q0LwDDNFWz pic.twitter.com/Wnd3tZundh — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 31 Ocak 2019

Medipol Başakşehir Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Mete Kaan Demir ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Hannover 96’dan kulübümüze transfer olan 20 yaşındaki futbolcumuz, 2019-2020 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Eskişehirspor forması giymeye devam edecek.

Sözleşmenin kulübümüz ve Mete Kaan Demir için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza önümüzdeki sezon sonuna kadar forma giyeceği Eskişehirspor’da başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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