Medipol Başakşehir’e altyapıdan iki takviye

Spor Toto Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir, altyapı oyuncuları Onur Güney ve Harun Kahraman ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki kaleci Onur Güney ve 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Harun Kahraman ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada, “Her iki futbolcuya sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Kulübümüz, altyapımızdan yetişen Onur Güney ve Harun Kahraman ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. https://t.co/6JhT3uGmDL pic.twitter.com/GVAEXZGVPK — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 31 Ocak 2019

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