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Medipol Başakşehir’den Fenerbahçe’ye sürpriz Adebayor önerisi
Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir’den Fenerbahçe’ye sürpriz Adebayor önerisi

Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar devam ederken Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcu Emmanuel Adebayor'u sarı lacivertlilere önerdiği öğrenildi.

31 Ocak 2019 13:22

ÖZEL HABER / Sercan Hamzaoğlu | Ara transfer döneminde iki savunmaya (Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar), iki orta sahaya (Tolgay Aslan ve Miha Zajc) ve bir de sağ kanada (Victor Moses) transfer yapan Fenerbahçe, altıncı olarak forvet alarak transferi kapatmak istiyor.

Forvet için temaslarını sürdüren sarı lacivertli yönetime tekrar Başakşehir'den Adebayor önerisi geldi.

Başakşehir, Togolu oyuncuyu bonservisi ile vermek isterken Fenerbahçe Adebayor’dan önce diğer opsiyonları değerlendirmek istiyor.

Sarı lacivertli kulüp Adebayor’u son ihtimal olarak kiralık şeklinde transfer etmeyi hedefliyor.

34 yaşındaki tecrübeli forvet, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 13 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı.

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Son güncelleme 13:31 | 31 Ocak 2019
Emmanuel Adebayor Fenerbahçe Medipol Başakşehir
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