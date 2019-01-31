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Leicester City’den Anfield Road’da Liverpool’a çelme: 1-1
İngiltere Premier Lig

Leicester City’den Anfield Road’da Liverpool’a çelme: 1-1

İngiltere Premier Lig 24. hafta karşılaşmasında Leicester City'yi ağırlayan lider Liverpool, Manchester City'nin puan kaybettiği haftada evinde 1-1 berabere kalarak rakipleriyle farkı arttırma şansını tepti.

31 Ocak 2019 00:58

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 24. hafta karşılaşmasında evinde Leicester City’yi ağırlayan Liverpool 1-1 berabere kaldı ve Manchester City ile puan farkını açma şansını iyi kullanamadı.

Manchester City’nin deplasmanda Newcstle United’a yenilmesinin ardından sahasında Leicester City’yi ağırlayan lider Liverpool, 3. dakikada Sadio Mane’nin golüyle 1-0 öne geçti.

Ancak ilk yarının uzatma anlarında savunmanın hatasını değerlendiren Harry Maguire, Leicester City adına beraberlik golünü atan isim oldu.

İkinci yarıda Liverpool’un baskısı sonuç getirmeyince mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 61 yaparken Leicester City 32 puana ulaştı. Ligde 56 puanla ikinci sıradaki Manchester City’nin önündeki Liverpool aradaki farkı 5 yapabildi.

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Son güncelleme 00:58 | 31 Ocak 2019
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