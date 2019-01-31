Leicester City’den Anfield Road’da Liverpool’a çelme: 1-1

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 24. hafta karşılaşmasında evinde Leicester City’yi ağırlayan Liverpool 1-1 berabere kaldı ve Manchester City ile puan farkını açma şansını iyi kullanamadı.
Manchester City’nin deplasmanda Newcstle United’a yenilmesinin ardından sahasında Leicester City’yi ağırlayan lider Liverpool, 3. dakikada Sadio Mane’nin golüyle 1-0 öne geçti.
Ancak ilk yarının uzatma anlarında savunmanın hatasını değerlendiren Harry Maguire, Leicester City adına beraberlik golünü atan isim oldu.
İkinci yarıda Liverpool’un baskısı sonuç getirmeyince mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Liverpool puanını 61 yaparken Leicester City 32 puana ulaştı. Ligde 56 puanla ikinci sıradaki Manchester City’nin önündeki Liverpool aradaki farkı 5 yapabildi.
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Bournemouth 4-0 Chelsea
Southampton 1-1 Crystal Palace
Tottenham 2-1 Watford