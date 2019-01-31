Kostas Mitroglou nereli, kaç yaşında? Kostas Mitrogloukimdir? İşte Galatasaray’ın yeni transferi…

Galatasaray’ın aldığı yeni forvet Kostas Mitroglou kimdir? Konstantin “Kostas” Mitroglou (Yunanca: Κωνσταντίνος “Κώστας” Μήτρογλου, 12 Mart 1988, Kavala), forvet mevkiinde oynayan Yunan millî futbolcudur.

KOSTAS MİTROĞLU KİMDİR?

12 Mart 1988 tarihinde Yunanistan’ın Kavala şehrinde dünyaya geldi. Forvet mevkiinde oynayan Yunan millî futbolcunun bonservisi halihazırda Fransa’nın Marsilya Kulübü’nde bulunuyor.

Kariyerine Almanya’nın Duisburg takımında başladı. Almanya’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve ülkesinin takımı Olympiakos’a 2007’de imza attı. Yine ülkesinde Panionios ve Atromitos takımlarında kiralık olarak görev aldı.

KOSTAS MİTROĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Altyapı kariyeri 2004-2005 MSV Duisburg 2005-2007 Borussia Mönchengladbach

Profesyonel kariyeri 2006-2007 Borussia Mönchengladbach II 2007-2014 Olympiakos 2011 → Panionios (kiralık) 2011-2012 → Atromitos (kiralık) 2014- Fulham 2014-2015 → Olympiakos (kiralık) 2015-2016 → Benfica (kiralık) 2016- Benfica