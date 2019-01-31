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Kasımpaşa’dan Trezeguet açıklaması
Kasımpaşa

Kasımpaşa’dan Trezeguet açıklaması

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Sivasspor maçı hazırlıklarına başlarken adı Galatasaray ile anılan Trezeguet'nin ağrıları olduğu gerekçesiyle antrenmana katılmadığı açıklandı

31 Ocak 2019 14:38

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın 1,5 saate yakın sürdüğü belirtildi.

Antrenmana, hafif ağrısı bulunan Trezeguet’nin katılmadığı kaydedildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kulüp tesislerinde kampa girecek.

Son güncelleme 14:38 | 31 Ocak 2019
galatasaray Kasımpaşa trezeguet
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