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Gazişehir Gaziantep, Kenan Özer’i kadrosuna kattı!
TFF 1.Lig

Gazişehir Gaziantep, Kenan Özer’i kadrosuna kattı!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, Ankaragücü'nden ayrılan Kenan Özer'i transfer ettiğini açıkladı.

31 Ocak 2019 13:35

Daha önce Fenerbahçe’nin eski futboclusu Moussa Sow’u transfer ettiğini açıklayan Gazişehir Gaziantep, şimdi de Ankaragücü’nden ayrılan Kenan Özer’i transfer etti. Tecrübeli futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Yapılan açıklama şöyle:

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Ankaragücü forması giyen Kenan Özer ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Kenan Özer’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

KENAN ÖZER KİMDİR?

16 Ağustos 1987 yılında Kıbrıs’ta dünyaya gelen başarılı futbolcu Kenan Özer, hücum hattında sağ ve sol kanatta forma giyiyor. Yüksek hızı ve çalışkanlığıyla adından söz ettirmeyi başaran Kenan Özer, futbola Beşiktaş alt yapısında başladı. Buradan ise bir çok önemli futbol kulübünde forma giyerek başarılı bir performans sergiledi. Kariyerinde 281 resmi müsabakaya çıkan Kenan Özer, 48 gol atıp 20 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Kenan Özer ayrıca 25 kez de alt yaş kategorilerinde ay-yıldızlı formamızı terletti.

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Son güncelleme 13:35 | 31 Ocak 2019
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