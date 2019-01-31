Galatasaray’ın yeni transferi Mbaye Diagne sağlık kontrolünden geçti!

Galatasaray’da uzun zamandır beklenen forvet transferleri gerçekleşti. Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa’nın golcü futbolcusu Mbaye Diagne ve Marsilya’dan Mitroglou’yu kadrosuna kattı.
Kasımpaşa’dan transfer edilen Süper Lig’in gol kralı Mbaye Diagne bu sabah sağlık kontrolünden geçti.
Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mbaye Diagne, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/6s5ODHyWo2
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 31 Ocak 2019