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Galatasaray’ın yeni transferi Mbaye Diagne sağlık kontrolünden geçti!
Galatasaray

Galatasaray’ın yeni transferi Mbaye Diagne sağlık kontrolünden geçti!

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transferi için görüşmelere başladığını açıkladığı golcü futbolcu Mbaye Diagne sağlık kontrolünden geçti.

31 Ocak 2019 12:16

Galatasaray’da uzun zamandır beklenen forvet transferleri gerçekleşti. Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa’nın golcü futbolcusu Mbaye Diagne ve Marsilya’dan Mitroglou’yu kadrosuna kattı.

Kasımpaşa’dan transfer edilen Süper Lig’in gol kralı Mbaye Diagne bu sabah sağlık kontrolünden geçti.

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Son güncelleme 12:16 | 31 Ocak 2019
galatasaray Mbaye Diagne sağlık kontrolü
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