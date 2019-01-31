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Galatasaray’dan forvet paylaşımı
Galatasaray

Galatasaray’dan forvet paylaşımı

Galatasaray, kadrosuna kattığı forvet oyuncuları Diagne ve Mitroglou ile ilgili hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

31 Ocak 2019 21:05

Galatasaray, devre arası transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Senegalli forvet Mbaye Diagne ve Yunan golcü Kostas Mitroglou kadrosuna katarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

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Transferlerin resmen açıklamanın ardından sarı-kırmızılı takımın resmi Twitter hesabından iki yıldızın videosu paylaşıldı. Galatasaray resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ‘#ŞampiyonlukYolunda yeni forvetlerimiz!’ denildi.

Son güncelleme 21:05 | 31 Ocak 2019
galatasaray Kostas Mitroglou Mbaye Diagne
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