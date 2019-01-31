Galatasaray’dan forvet paylaşımı

Galatasaray, devre arası transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Senegalli forvet Mbaye Diagne ve Yunan golcü Kostas Mitroglou kadrosuna katarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.
Transferlerin resmen açıklamanın ardından sarı-kırmızılı takımın resmi Twitter hesabından iki yıldızın videosu paylaşıldı. Galatasaray resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ‘#ŞampiyonlukYolunda yeni forvetlerimiz!’ denildi.
#ŞampiyonlukYolunda yeni forvetlerimiz! pic.twitter.com/YJAwgUNTOU
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 31 Ocak 2019