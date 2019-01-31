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Galatasaray 8’li finalde
Eurocup

Galatasaray 8’li finalde

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nda deplasmanda DVTK'yi mağlup eden Galatasaray, 8'li final etabına yükseldi.

31 Ocak 2019 23:36

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Macaristan temsilci DVTK’yi 69-65 yenerek tur atladı. Miskolc kentindeki Generali Arena’da oynanan maçın ilk çeyreğini 21-17 geride kapatan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 40-36 önde gitti. Son periyoda 54-52 üstün giren Galatasaray, salondan 69-65 galip ayrıldı. Turun ilk maçını da 77-76 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 8’li final etabına yükseldi.

Galatasaray bu turda BLMA-Reyer Venezia eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Generali Arena

Hakemler: Charalampos Karakatsounis, Ivor Matejek, Peter Zenis

DVTK Miskolc: Shatori Walker 14, Dora Medgyessy 7, Chanel Mokango 16, Maja Skoric 12, Aija Putnina 11, Dorina Zele, Angelika Kiss 3, Fanni Szabo, Veronika Kanyasi 2

Başantrenör: Laszlo Cziczas

Galatasaray: Moriah Jefferson 12, Victoria Macaulay 24, Işıl Alben 7, Monika Grigalauskyte 12, Farhiya Abdi 7, Sinem Ataş 5, İrem Naz Topuz 2, Şerife Alperi Onar, İnci Güçlü

Başantrenör: Efe Güven

1. periyot: 21-17 (DVTK Miskolc lehine)

Devre: 36-40 (Galatasaray lehine)

3. periyot: 52-54 (Galatasaray lehine)

Son güncelleme 23:36 | 31 Ocak 2019
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