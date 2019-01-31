Galatasaray 8’li finalde

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Macaristan temsilci DVTK’yi 69-65 yenerek tur atladı. Miskolc kentindeki Generali Arena’da oynanan maçın ilk çeyreğini 21-17 geride kapatan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 40-36 önde gitti. Son periyoda 54-52 üstün giren Galatasaray, salondan 69-65 galip ayrıldı. Turun ilk maçını da 77-76 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 8’li final etabına yükseldi.
Galatasaray bu turda BLMA-Reyer Venezia eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: Generali Arena
Hakemler: Charalampos Karakatsounis, Ivor Matejek, Peter Zenis
DVTK Miskolc: Shatori Walker 14, Dora Medgyessy 7, Chanel Mokango 16, Maja Skoric 12, Aija Putnina 11, Dorina Zele, Angelika Kiss 3, Fanni Szabo, Veronika Kanyasi 2
Başantrenör: Laszlo Cziczas
Galatasaray: Moriah Jefferson 12, Victoria Macaulay 24, Işıl Alben 7, Monika Grigalauskyte 12, Farhiya Abdi 7, Sinem Ataş 5, İrem Naz Topuz 2, Şerife Alperi Onar, İnci Güçlü
Başantrenör: Efe Güven
1. periyot: 21-17 (DVTK Miskolc lehine)
Devre: 36-40 (Galatasaray lehine)
3. periyot: 52-54 (Galatasaray lehine)