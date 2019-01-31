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Fenerbahçe’nin Zajc transferinde Salih Uçan etkisi
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin Zajc transferinde Salih Uçan etkisi

Fenerbahçe'nin Empoli'den kadrosuna kattığı Sloven futbolcu Miha Zajc, Salih Uçan ile aralarında geçen konuşmayı anlattı. Miha Zajc, "Salih, Fenerbahçe tercihimin benim için en iyisi olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

31 Ocak 2019 17:37

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı İtalya Serie A ekibi Empoli forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miha Zajc, İstanbul’a geldi. İtalya’nın Bologna kentinden kalkan uçakla Atatürk Havalimanı’na gelen Sloven futbolcu, burada ilk açıklamasını da yaptı. Zajc, “Takıma yardımcı olmaya çalışacağım, kulüpteki durumun farkındayım. Elimden geleni yapacağım” dedi.

Sloven futbolcunun açıklamaları şöyle:

“Fenerbahçe’nin Türkiye’deki en önemli kulüplerden biri olduğunu düşünüyorum, bu yüzden oldukça mutluyum. Henüz Fenerbahçe ile bir anlaşma yapmadım, önce takımla görüşmem gerekiyor. İstanbul’a ilk kez geliyorum. Buradaki ligin çok önemli olduğunu biliyorum ve daha önce birlikte oynadığım oyuncuların bazıları şu an buradaki takımlarda. Takıma yardımcı olmaya çalışacağım, kulüpteki durumun farkındayım. Elimden geleni yapacağım.”

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“SALİH BENİM İÇİN EN İYİSİ OLACAĞINI SÖYLEDİ”

Empoli’nin Fenerbahçe’den kiraladığı Salih Uçan’dan ülke ve takım hakkında olumlu referanslar aldığını dile getiren Zajc, “Salih ile konuştum. Benim için Fenerbahçe tercihimin en iyisi olacağını söyledi” dedi.

Son güncelleme 17:37 | 31 Ocak 2019
Fenerbahçe Miha Zajc salih uçan
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