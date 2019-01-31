Fenerbahçe Tolgay Arslan ile sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe, Beşiktaş’tan transfer ettiği orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ile sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Sarı lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamda, 28 yaşındaki futbolcu il 3,5 yıllık + 1 yıl opsiyonlu anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yıldız futbolcu 18 numaralı formayı giyecek.

İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama;

Kulübümüz, orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun bonservisiyle transferi konusunda anlaşmaya varmıştır.

Tolgay Arslan, 3.5 sezon ve sonrasında da 1 sezon opsiyonlu olmak üzere Sarı Lacivertli forma ile mücadele edecek.

Oyuncumuz Tolgay Arslan'a Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, “Çubuklu” ile birlikte nice başarılar diliyoruz.

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