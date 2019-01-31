Federico Chiesa şov yaptı, Fiorentina Roma’yı dağıttı: 7-1

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fiorentina’ya konuk olan 7-1 yenilerek ağır bir yenilgi tattı ve tur biletini rakibine kaptırdı.

Fiorentina’nın genç yıldızı Federico Chiesa 7. ve 18. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-0’lık üstünlüğe taşırken iki golde de Kevin Mirallas’ın asisti vardı.

Mücadelenin 28. dakikasında Aleksandar Kolarov’un golü Roma adına farkı azaltmak için umut aşılarken 33. dakikada Luis Muriel’in golüyle Fiorentina ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise Fioretina adeta gol olup yağdı. Maçın 66. dakikasında Marco Benassi ile durumu 4-1 yapan ev sahibi ekip, Roma’nın yıldızı Edin Dzeko’nun 72’de kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

“Mor Menekşeler”in 21 yaşındaki genç yıldızı Chiesa 74. dakikada attığı golle hat-trick yaparken 79. ve 89. dakikalarda Giovanni Simeone’nin golleri maçın skorunu 7-1 olarak tayin etti.

Bu sonucun ardından Roma turnuvaya veda ederken Fiorentina İtalya Kupası’nda yarı finale yükseldi.

Roma’da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.