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Emiliano Sala’yı taşıyan kayıp uçakla ilgili flaş gelişme!
İngiltere Premier Lig

Emiliano Sala’yı taşıyan kayıp uçakla ilgili flaş gelişme!

Fransa medyası, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkaz parçalarına ulaşıldığını açıkladı. İngiltere Hava Kazaları Araştırma Şubesi, Surtainville yakınlarındaki bir plajda uçağa ait koltuk ve yastık parçaları bulunduğu ifade edildi. İşte tüm detaylar...

31 Ocak 2019 07:20

İngiltere Premier Lig takımlarından Cardiff City’ye transfer olduktan sonra kendisini taşıyan uçağın kaybolmasının ardından haber alınamayan Emiliano Sala’dan kötü haber geldi.

Geçtiğimiz hafta arama çalışmaları yapılmış ancak herhangi bir bulguya ulaşılmamamıştı. Arama çalışmalarının durmasının ardından yapılan bağışlarla yeniden arama kurtarma çalışmaları başlamıştı.

Fransız medyasının son dakika haberine göre, Sala’yı taşıyan uçağın enkazına Fransa sahillerinde ulaşıldı.

İngiltere’nin Hava Kazaları Araştırma Şubesi, yaptığı açıklamada Surtainville yakınlarındaki bir plajda koltuk minderinin bir kısmının bulunduğu belirtildi.

Aynı bölgede daha sonra ikinci bir yastık daha bulunduğu öğrenildi.

Yapılan açıklamada, “Ön inceleme sonucunda yastıkların kayıp uçaktan gelme olasılığının yüksek olduğu sonucuna vardık” ifadeleri kullanıldı.

24 Ocak 2019 Polis Emiliano Sala`nın da bulunduğu kayıp uçağı aramaya son verdi... Guernsey polisi, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala`nın da içinde olduğu kayıp uçağı arama faaliyetine son verdi. Yapılan açıklamada uçaktakilerin hayatta kalma ihtimalinin çok düşük olduğu bildirildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:20 | 31 Ocak 2019
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