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Cenk Tosun’dan Kagawa’ya ’23 numara’ mesajı!
Beşiktaş

Cenk Tosun’dan Kagawa’ya ’23 numara’ mesajı!

Everton forması giyen milli golcü Cenk Tosun, Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa'ya mesaj gönderdi. Cenk mesajında, "23 numaralı formaya iyi bak. Kendimden biliyorum, çok uğurludur; sana da bol şans getirsin" dedi.

31 Ocak 2019 23:43

İngiltere Premier League ekiplerinden Everton’da forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, siyah beyazlı takımın yeni transferi Shinji Kagawa’ya mesaj gönderdi.

Beşiktaş’ta forma giydiği dönemde 23 numaralı formayı terleten Cenk Tosun, 23 numaranın yeni sahibi Kagawa’ya bol şans dilerken, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “23 numaralı formaya iyi bak. Kendimden biliyorum, çok uğurludur; sana da bol şans getirsin” ifadelerine yer verdi.

Cenk Tosun’un bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

31 Ocak 2019 Beşiktaş`ın anlaşma sağladığı Shinji Kagawa imzayı attı Beşiktaş`ın anlaşma sağladığı dünya yıldızı Shinji Kagawa, özel uçakla İstanbul`a geldi. Beşiktaş Kulübü, transferi sosyal medya hesabından duyurdu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:43 | 31 Ocak 2019
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