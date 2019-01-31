CANLI YAYIN: Bayern Münih Fenerbahçe Beko canlı izle! Euroleague’de 21. hafta…

Euroleague 20. haftada Fenerbahçe Bayern Münih takımına konuk oluyor. Euroleague'de bu sadece 2 yenilgi alan Fenerbahçe Beko Bayern Münih ile bugüne kadar oynadığı 5 maçtan da galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Çek oyuncusu Jan Vesely, sağ dizinden menisküs operasyonu sakatlığı nedeniyle 5-6 hafta forma giyemeyecek. Bayern Münih Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda merak ediyor. Bayern Münih Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE CANLI İZLE

BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 20. Hafta mücadelesinde Bayern Münih, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. 31 Oca Perşembe günü saat 22.30'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports kanalından canlı izlenebilecek.