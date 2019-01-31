SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 'Reis hakkımızı yedirme'
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan imza şov!
BB Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan imza şov!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni transferleri Gabriel Obertan, Samuel Emem Eduok, Rashad Muhammed, Kristian Fardal Opseth, Pierre Kanstrup ve Serkan Kurtuluş için imza töreni düzenlendi.

31 Ocak 2019 19:59

Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcu ile resmi sözleşme imzaladı. Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde düzenlenen törende Levski Sofya’dan Gabriel Obertan, Kasımpaşa’dan Samuel Emem Eduok, Sarpsborg’dan Rashad Muhammed, Aarhus’tan Pierre Kanstrup ve Bodo Glimt’ten Kristian Fardal Opseth ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Elazığspor’dan transfer edilen Serkan Kurtuluş da 6 aylık mukaveleye imza attı.

Futbolcular imza törenin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, asbaşkan Ünsal Kıraç ve yönetim kurulu üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

Son güncelleme 19:59 | 31 Ocak 2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Bugün - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
Yarın - 13:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR