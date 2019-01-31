Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Auremir ile yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Auremir Dos Santos ile yollarını ayırdı. Mavi-beyazlı ekip, sezon başında Sivasspor’dan transfer ettiği Auremir ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Auremir, ailevi nedenler dolayısıyla ayrılma talebinin kulüp yönetimi tarafından olumlu karşılanması üzerine öğlen saatlerinde kulüp binasına geldi.

Kulüp yetkilileriyle yaptığı görüşme sonucunda alacaklarının büyük bir bölümünden vazgeçtiği belirtilen Auremir, takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra buradan ayrıldı. Brezilyalı sağ bek, bu sezon forma giydiği maçlarda takımı adına bir gol katkısı yaptı. TRANSFER HABERLERİ | Türkiye`de transferin bitimine saatler kala son dakika yaşanan tüm gelişmeler ve imzalar... Son dakika... Süper Lig`de ara transferin bitimine saatler kala Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş ve diğer bütün takımlarla ilgili son dakika transfer gelişmeleri bu haberde... Transferde yaşanan tüm gelişmeleri dakika dakika `CANLI` olarak size aktarıyoruz... İlgili Haberi Oku