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Bojan Krkic transferinde şok gelişme!
Sivasspor

Bojan Krkic transferinde şok gelişme!

İngiltere'de Stoke City forması giyen Bojan Krkic'in Türkiye temsilcisi, deneyimli oyuncunun Sivasspor ile görüşme gerçekleştirmediğini

31 Ocak 2019 16:16

İsmi Süper Lig kulüpleriyle anılan İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City forması giyen Bojan Krkic takımında kaldı.

28 yaşındaki İspanyol oyuncunun Türkiye’deki temsilcisi transfer görüşmeleriyle alakalı olarak, “Sivasspor ile ismi anıldı ama bir görüşmemiz olmadı. Ankaragücü ile görüştük ancak onlarla da mali konularda anlaşılamadı. Stoke City de Bojan’ın yerine oyuncu bulamayınca oyuncuyu satmaktan vazgeçti. Dün biz kulüp menajeri ve kendi menajeriyle konuştuğumuzda Sivasspor ile böyle bir görüşmenin olmadığını iddia ettiler. Yani bize oyuncunun Sivasspor ile bir görüşmesi olmadığını ve gelmeyeceğini söylediler. Sosyal medya ve basın organları tarafından böyle yanlış ve yanıltıcı haberler yapıldı. Biz yasal temsilcisi olarak Ankaragücü ile görüştük. Kiralama ücreti olmaksızın yarım sezon için 800 bin Euro maaş talebi vardı. Kulüp ekonomik şartları uygun bulmadı ve transfer gerçekleşmedi” dedi.

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Son güncelleme 16:16 | 31 Ocak 2019
ankaragücü Bojan Krkic sivasspor Stoke City
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