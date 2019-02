Arsenal’a Barcelona’dan flaş takviye!

İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal, kış transfer döneminde orta sahasına takviyede bulundu. 47 puanla 4. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi potasına giren Arsenal, Barcelona’da forma giyen Denis Suarez’i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

