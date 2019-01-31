Arsenal’a Barcelona’dan flaş takviye!

İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal, kış transfer döneminde orta sahasına takviyede bulundu. 47 puanla 4. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi potasına giren Arsenal, Barcelona’da forma giyen Denis Suarez’i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Finally, the notification you've all been waiting for Welcome to Arsenal, @DenisSuarez6 #HolaDenis — Arsenal FC (@Arsenal) 31 Ocak 2019

Ivan Rakitic’in 2014-2015 sezonu başında Sevilla’dan Barcelona’ya transferinde takas olarak Endülüs’e bir sezon kiralık olarak yolu düşen ve Emery ile Sevilla’da 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Suarez, daha sonra 2015-2016’da da Villarreal’de kiralık olarak forma giyip Barcelona’ya dönmüştü.

Eski hocası Unai Emery ile yeniden bir araya gelen 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu İspanya A Milli Takım formasını da 1 kez giydi. Suarez bu sezon toplamda 8 resmi maçta forma giyerken 2 gol ve 1 asiste imza attı.

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