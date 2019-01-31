Antalyaspor’da üç imza

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadrosuna kattığı futbolcular Fredy (Alfredo Kulembe Ribeiro), Tarık Çamdal ve Amilton Minervino Da Silva için imza töreni düzenledi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki imza töreninde konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, transferin son gününde üç oyuncuyla anlaşma sağladıklarını belirterek, “Amilton ile kiralık ve satın alma opsiyonlu bir anlaşmamız oldu. Fredy ile anlaşmamız 1,5 yıl ve artı bir yıllık opsiyonu var. Tarık ile de 6 aylık bir sözleşmemiz var. Beklentimiz çok yüksek. Transferin son günü olmasına rağmen ihtiyaç duyduk ve bu transferleri yaptık” ifadelerini kullandı.

İki yabancı oyuncunun Portekiz liginde kendileri kanıtladığını, Tarık’ın da kariyeriyle kendisini ispat ettiğini ve etmeye devam edeceğini vurgulayan Öztürk, şunları söyledi:

“Bizim planlamamız da bu sezon sonuna kadar iskeletimizi doğru şekilde oluşturmak ve yeni sezona böyle girmek. Bu arkadaşların da bunda büyük faydası olacağını, sadece kısa dönemde değil uzun dönemde faydalarının olacağına inanıyoruz. Bu da bir alışma dönemi olacak. Bu transferleri yapabilmek için takımın önündeki transfer engelini kaldırdık ve sağlıklı bir ortam oluştu.”

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TARIK ÇAMDAL: HEDEFLERİM BÜYÜK

Kırmızı-beyazlıların yeni transferi sağ bek oyuncusu Tarık Çamdal, Antalyaspor’da yeniden doğmak istediğini söyledi. Kendisine verilen fırsat için Antalyaspor ailesine, başkana ve teknik heyete teşekkür eden Tarık, “Burası benim için yeni bir çıkış olacak, çok eminim. Hedeflerim büyük. İnşallah eski performansımı yakalar, uzun yıllar bu formayı terletirim” dedi.

Fredy ise kariyerine Türkiye’de devam etmelerini sağladığı için Antalyaspor ailesine teşekkür etti. Antalyaspor ailesinin çok büyük bir camia olduğunu vurgulayan Fredy, şu anda tek hedefinin takıma fayda sağlamak olduğunu belirtti.

Amilton da Antalya’da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım.” ifadesini kullandı.

Daha sonra, sözleşmeye imza atan Fredy, Tarık Çamdal ve Amilton, giydikleri Antalyaspor formasıyla gazetecilere poz verdi. Portekiz’in Desportivo Aves takımından transfer edilen Amilton Minervino Da Silva ve Tarık Çamdal ile sezon sonuna kadar, Portekiz’in Belenenses takımından alınan Fredy ile de 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.