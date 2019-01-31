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Ali Çamdalı geri döndü
Atiker Konyaspor

Ali Çamdalı geri döndü

Atiker Konyaspor eski takım kaptanı Ali Çamdalı ile sezon sonuna kadar yeniden anlaştı.

31 Ocak 2019 22:28

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Leonard Zuta'yı katan Atiker Konyaspor’da başka transfer yapılmayacağı duyurulmasına rağmen Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın isteğiyle eski takım kaptanı Ali Çamdalı transfer edildi. Geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran deneyimli futbolcu sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı formayı giyecek. Çamdalı'nın 200 bin TL garanti para ve maç başı 50 bin TL alacağı öğrenildi.

30 Ocak 2019 Konyaspor`dan büyük hedefler için `birlik` çağrısı Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, daha büyük hedeflere yürümek için topyekun bir şehrin ayağa kalkması gerektiğini belirterek, Konya`nın bütün dinamiklerini Atiker Konyaspor çatısı altında güç birliği yapmaya çağırdı. İlgili Haberi Oku

Yeşil-beyazlıların Türkiye Kupası ve Süper Kupayı kazandığı kadroda yer alan Ali Çamdalı geçen sezon bir süre kadro dışı bırakıldıktan sonra yollar ayrılmıştı.

Bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 11 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu bir kez fileleri havalandırdı.

Son güncelleme 22:28 | 31 Ocak 2019
Ali Çamdalı atiker konyaspor
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