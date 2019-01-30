Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kura çekimi yapıldı.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine, çeyrek finale yükselen Galatasaray, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor katıldı.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Akhisarspor-Kasımpaşa

Galatasaray-Hatayspor

Trabzonspor-Ümraniyespor

Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor-Ümraniye galibi-Akhisarspor-Kasımpaşa galibi

G.Saray-Hatayspor galibi-Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe galibi

Çeyrek final ilk maçları 5-6-7 Şubat

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek Final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat; rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan’da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan 2019’da yapılırken Kupa’nın final maçı 16 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak.