SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ‘Reis hakkımızı yedirme’
Vagner Love ayrılık sonrası ilk kez konuştu: ‘Çok mutluyum’
Dünyadan Futbol

Vagner Love ayrılık sonrası ilk kez konuştu: ‘Çok mutluyum’

Beşiktaş ile yollarını ayırarak Corinthians'a imza atan Vagner Love, transferinin ardından ilk kez konuştu.

30 Ocak 2019 07:38

Beşiktaş ile sözleşmesini feshederek Corinthians’ın yolunu tutan Vagner Love, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

İşte Vagner Love’un açıklamaları;

“Şu an çok mutluyum. Burada 2015 yılında çok iyi bir sezon geçirmiştim. Sezonu şampiyon tamamlamıştık. Sezonun en iyi oyuncu ödülünü almıştım.”

BEŞİKTAŞ’TAN AYRILIRKEN…

“Beşiktaş’tan ayrılmaya çalışırken Corinthians her zaman geri dönmemi istedi. Bu sebeple çok mutluyum. Bu formayı tekrar giyebilmem için her şey yolunda gitti. Tanrıya teşekkür ediyorum”

EN İYİ ZAMANDI

“Corinthians taraftarlarının sevgisini görmek çok güzel. Geri dönmem için hep mesaj atılar. Bu, beni motive ediyor. Geri dönmek için hem benim hem ailem için en iyi zamandı”

29 Ocak 2019 Hayatını kaybeden Beşiktaş`ın eski kalecisi Göksel Gencer ile ilgili kahreden detay Evinde ölü bulunan Beşiktaş ve Samsunspor'un eski kalecilerinden Göksel Gencer'in, vefat etmeseydi Samsunspor'un kaleci antrenörü olacağı öğrenildi. Yılport Samsunspor ile anlaşan Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Göksel Gencer'in de teknik ekibinde yer alacağını belirterek, “İnşallah sonunu getirdiğimizde Mersin'de şampiyonluğumuzu beraber kutlayacağız” dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:38 | 30 Ocak 2019
beşiktaş Vagner Love
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Bugün - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
Yarın - 13:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR