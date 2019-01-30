Vagner Love ayrılık sonrası ilk kez konuştu: ‘Çok mutluyum’

Beşiktaş ile sözleşmesini feshederek Corinthians’ın yolunu tutan Vagner Love, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

İşte Vagner Love’un açıklamaları;

“Şu an çok mutluyum. Burada 2015 yılında çok iyi bir sezon geçirmiştim. Sezonu şampiyon tamamlamıştık. Sezonun en iyi oyuncu ödülünü almıştım.”

BEŞİKTAŞ’TAN AYRILIRKEN…

“Beşiktaş’tan ayrılmaya çalışırken Corinthians her zaman geri dönmemi istedi. Bu sebeple çok mutluyum. Bu formayı tekrar giyebilmem için her şey yolunda gitti. Tanrıya teşekkür ediyorum”

EN İYİ ZAMANDI

“Corinthians taraftarlarının sevgisini görmek çok güzel. Geri dönmem için hep mesaj atılar. Bu, beni motive ediyor. Geri dönmek için hem benim hem ailem için en iyi zamandı”

Hayatını kaybeden Beşiktaş`ın eski kalecisi Göksel Gencer ile ilgili kahreden detay Evinde ölü bulunan Beşiktaş ve Samsunspor'un eski kalecilerinden Göksel Gencer'in, vefat etmeseydi Samsunspor'un kaleci antrenörü olacağı öğrenildi. Yılport Samsunspor ile anlaşan Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Göksel Gencer'in de teknik ekibinde yer alacağını belirterek, “İnşallah sonunu getirdiğimizde Mersin'de şampiyonluğumuzu beraber kutlayacağız” dedi. İlgili Haberi Oku