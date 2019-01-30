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Uygar Mert Zeybek, İstanbulspor’da
TFF 1.Lig

Uygar Mert Zeybek, İstanbulspor’da

İstanbulspor, Fenerbahçe'den Uygar Mert Zeybek'i kadrosuna kattığını açıkladı.

30 Ocak 2019 12:56

Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor ,Fenerbahçe U21 takımında forma giyen 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Uygar Mert Zeybek’i kadrosuna kattı.

Futbola Bosch Spor Altyapısı ve Fenerbahçe altyapısında başlayan orta saha oyuncusu Fenerbahçe’nin A takımı formasını da giymişti.

23 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli ekipte kadro dışı kalmıştı. U21’de forma giyen genç oyuncu bu sezon, 3 maçta oynayıp 1 gollük performans gösterdi.

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Son güncelleme 12:56 | 30 Ocak 2019
Fenerbahçe Uygar Mert Zeybek
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