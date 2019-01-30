SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 'Reis hakkımızı yedirme'
Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kimdir? Hikmet Tuğsuz kaç yaşındadır?
Diğer Sporlar

Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kimdir? Hikmet Tuğsuz kaç yaşındadır?

Hikmet Tuğsuz Survivor 2019 yarışmacıları arasında yer alıyor. Aktif sporcu kimliği ile dikkat çeken Hikmet Tuğsuz hırslı yapısıyla rakiplerine meydan okuyor. Hikmet Tuğsuz'un kişisel hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başladı. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kimdir? Kaç yaşındadır?

30 Ocak 2019 22:10

Survivor 2019 yarışmasının 2 Şubat’ta başlamasının ardından kadrolarda yer alan isimlerin performansı izleyicilerin karşısına çıkacak. Hikmet Tuğsuz da Survivor’da Türkiye Yunanistan takımlarının mücadelesinde yer alacak. Peki halk oylaması sonucunda yarışmacı almaya hak kazanan Hikmet Tuğsuz kimdir? Hikmet Tuğsuz nereli ve kaç yaşında?

HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz, 1987 yılında Antalya’da dünyaya geldi. Aktif olarak yaptığı sporu bıraktıktan sonra Milli Takım antrenörlüğüne başlayan Hikmet Tuğsuz, sporcu kontenjanıyla dahil olduğu üniversiteyi tamamlamış ve Avrupa Şampiyonalarına katıldı.

Decathlon’da 8 sene boyunca Türkiye şampiyonluğunu elinden bırakmayan Tuğsuz, 10 branşı arka arkaya yapabilme yeteneğine sahip olduğunu ifade ediyor.

Son güncelleme 22:10 | 30 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Bugün - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
Yarın - 13:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR