Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kimdir? Hikmet Tuğsuz kaç yaşındadır?

Survivor 2019 yarışmasının 2 Şubat’ta başlamasının ardından kadrolarda yer alan isimlerin performansı izleyicilerin karşısına çıkacak. Hikmet Tuğsuz da Survivor’da Türkiye Yunanistan takımlarının mücadelesinde yer alacak. Peki halk oylaması sonucunda yarışmacı almaya hak kazanan Hikmet Tuğsuz kimdir? Hikmet Tuğsuz nereli ve kaç yaşında?

HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz, 1987 yılında Antalya’da dünyaya geldi. Aktif olarak yaptığı sporu bıraktıktan sonra Milli Takım antrenörlüğüne başlayan Hikmet Tuğsuz, sporcu kontenjanıyla dahil olduğu üniversiteyi tamamlamış ve Avrupa Şampiyonalarına katıldı.

Decathlon’da 8 sene boyunca Türkiye şampiyonluğunu elinden bırakmayan Tuğsuz, 10 branşı arka arkaya yapabilme yeteneğine sahip olduğunu ifade ediyor.