Survivor yarışmacısı Büşra Yalçın kimdir? Büşra Yalçın kaç yaşında?

2 Şubat’ta başlayacak Survivor 2019 yarışmacıları arasında yer alacak isimlerden biri de Büşra Yalçın oldu. Acun Ilıcalı tarafından, Survivor 2019’de yarışacağı açıklanan isimlerden biri de voleybolcu kimliği ile tanınan Büşra Yalçın oldu. 2017 senesinde Türkiye Kadınlar Voleybol 1'inci ligi maçında saldırıya uğrayan Büşra Nur Yalçın yaralanmıştı. Peki Büşra Yalçın kimdir, nereli sorusu izleyiciler arasından sıkça soruluyor. İşte tüm merak edilenleriyle Büşra Yalçın kimdir ve hayatına dair tüm mera edilenler…

BÜŞRA YALÇIN KİMDİR?

Büşra Yalçın, 21 yaşında ve Tokatlı. İstanbul'da yaşıyor ve Çanakkale'de Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyor. Büşra Yalçın kendisini şöyle anlatıyor ; İlkokulda voleybolla tanıştım. Okul takımıyla başladıktan sonra 12 yıl voleybol oynadım. Daha önce bir kampta gerçekten bir Survivor’ı yaşadım. Daha sonra ben de gitmeye karar verdim. Survivor'ın bir kadın şampiyon hakettiğini düşünüyorum. Bu yıl Türk ve Yunan olması benim için çok önemli. Voleybolda milli olamadım burada milli duygularla yarışmayı çok istiyorum. Eğer Survivor'ı kazanırsam spor ruhunun bana çok şey kazandırdığını düşünüyorum.

VOLEYBOL MAÇINDA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

İstanbul Yeşilyurt’ta dün oynanan mücadelenin 3’üncü setinde, sahada yaşanan gerginlik sonrası sporcu velileri arasında ve protokol tribününde kargaşa yaşandı. Bahçelievler Voleybol İdari Menajeri ve Başkanvekili Büşra Nur Yalçın ile Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanı Necmettin Karabacak arasında çıkan sözlü sataşma kavgaya dönüştü. Saldırıya uğrayan yönetici Büşra Nur Yalçın yaralandı.