Survivor Atakan Işıktutan kimdir? Atakan Işıktutan kaç yaşında?

Survivor 2019'da Türkiye takımında yer alan Atakan Işıktutan, Savaşçı dizisinde Üsteğmen Oktay rolü ile ekranlardan tanıdık bir isim olarak yarışmaya katıldı. Fakat yine birçok kişi Survivor Atakan Işıktutan’ın hayat hikayesini, kim olduğunu merak ediyor. . Peki, Atakan Işıktutankimdir? Atakan Işıktutankaç yaşında? İşte Atakan Işıktutan’nın hayat hikayesi…

ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

Survivor’ın genç yarışmacısı Atakan Işıktutan hakkında merak edilenler… Atakan Işıktutan biyofrafisi… “24 yaşındayım. Rizleyim. Daha önce yüzdüm, su parkurlarında çok iddialıyım. Basket oynadım, atış anlamında da kabiliyetlerim var. Şimdi de crossfit sporu yapıyorum. Kendi kategorimde birinci oldum. Türkiye Kürek Şampiyonasında da Türkiye ikincisi oldum. İddialıyım, hırslıyım, güçlü ve hırslıyım. Her zaman daha iyisini yapmak için çalıştım. Bunun için de sınırlarımı zorladım. Orası dünyanın en zor yarışması, şartlar çok zor. Sevenlerime bu duyguyu yaşatmak ve o kupayı almak istiyorum. Gücüm, hırsım ve insan ilişkilerim, insan ilişkilerimle başarılı olacağımı biliyorum. Ben oraya zaten şampiyon olmaya gidiyorum. İsmimin anlamı gibi güçlü bir şekilde temsil edeceğim.”