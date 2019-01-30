Son dakika transfer haberi: Serdar Aziz Fenerbahçe kulüp binasında! Serdar Aziz kimdir?

Serdar Aziz, Galatasaray’dan kulüpten alacaklarından vazgeçti ve sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı. Serdar Aziz’in menajeri Haluk Canatar'ın kısa süre içerisinde Fenerbahçe Başkanı Semih Özsoy ile bir araya gelerek sözleşme detaylarını belirlemesi bekleniyor.

SERDAR AZİZ FENERBAHÇE İÇİN ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

28 yaşındaki milli savunma oyuncusu, Galatasaray'dan 2.4 milyon Euro tutarındaki alacağından vazgeçti. Öte yandan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, “Serdar Aziz'e başka kulüplerden teklif de var ama oyuncu Fenerbahçe de oynamak istiyor. O yüzden gelen teklifleri geri çeviriyoruz.” ifadelerini kullandı.

SERDAR AZİZ KİMDİR?

23 Ekim 1990, Osmangazi, Bursa doğumlu Türk futbolcu.

Aziz, Bursa’da Osmangazi’de doğdu. Babası Makedonya’da doğmuştur ama Türk kökenli bir ailedir. Annesi de Bursa’da doğmuştur. Bir erkek kardeşi ve bir kız kardeşi vardır. Aziz’in babası Bursa’da bir amatör futbolcuydu.

Aziz 10 yaşına geldiğinde Bursa’da futbol okuluna gitmeye başladı. Bursaspor ile gençlik sözleşmesi imzaladı. Aziz kısa boylu olduğundan dolayı orta sahada oynadı. Ancak, Aziz orta sahada oynayacak tekniği olmadığı için Aziz’in hocası defansta oynatmaya karar verdi.

2006 yılında Raşit Çetiner as kadroya çağırdı.

2007-2008 sezonunda Merinosspor’a 1 yıllığına kiralandı.

25 Ekim 2008 tarihinde Fenerbahçe’ye karşı ilk lig maçını oynadı. Maç 5-2 yenilgisiyle sonuçlandı.

2009-2010 Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Bursaspor’da önemli oyuncular arasında yerini aldı.

Son olarak Süper Lig takımlarından Galatasaray’da forma giydi.

SON DAKİKA | Serdar Aziz Galatasaray ile anlaştı! Fenerbahçe`ye imza atıyor... Transfer döneminin son saatlerine girilirken bir bomba da Fenerbahçe`den... Galatasaray`daki alacaklarından vazgeçen ve sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlayan Serdar Aziz, menajeri Haluk Canatar ile birlikte Fenerbahçe`nin kulüp binasına gitti. İlgili Haberi Oku

SON DAKİKA | Serdar Aziz`den Galatasaray`a Fenerbahçe isyanı! Fenerbahçe`nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği Galatasaraylı Serdar Aziz`den yakın çevresine sitem dolu sözler sarfettiği belirtildi. Tecrübeli savunmacının, Beni ne kadroya dahil ediyorlar ne de Fenerbahçe'ye gitmeme izin veriyorlar dediği öğrenildi. İlgili Haberi Oku