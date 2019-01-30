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Son dakika transfer: Galatsaray, Diagne ile birlikte Mitroglou’nu da transferini de açıklayacak!
Galatasaray

Son dakika transfer: Galatsaray, Diagne ile birlikte Mitroglou’nu da transferini de açıklayacak!

Galatasaray, Kasımpaşa ile Diagne transferi için anlaşmaya varmasının ardından, son dakika bombası patlamak için Kostas Mitroglou'nu kadrosuna katıyor. Marsilya Gomis'in ayrılığından sonra Kostas Mitraoğlu'nu kadrosuna katmıştı.

30 Ocak 2019 20:03

Transfer dönemi bitimi yaklaştıkça Galatasaray son dakika bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Türkiye ve Avrupa basınına göre Galatasaray Diagne ardından Kostas Mitroglou transferini de açıklayacak. İşte, son dakika Galatasaray transfer haberi…

DİAGNE GELDİ, MİTROĞLU SIRADA

TRTSpor'un haberine göre; Galatasaray, Konstantinos Mitroglou'nu kadrosuna katıyor. Sarı Kırmızılılar Yunan golcünün 1,5 yıllık kiralanması konusunda anlaştı.

Kariyerinde Olympiakos, Fulham ve Benfica gibi kulüplerde de forma giyen Yunan golcü, 2017’de Portekiz ekibinden 15 milyon Euro bonservisle Marsilya’ya transfer oldu.

30 yaşındaki Mitroglou, bu sezon Marsilya forması altında ligde 13 maçta 3 gol attı. Marsilya, ligde 8. sırada yer alıyor.

Son güncelleme 20:03 | 30 Ocak 2019
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