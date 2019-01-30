Son dakika transfer: Fenerbahçe Tolgay transferini bitirdi!

Fenerbahçe’de transfer gelişmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Son dakika haberlere göre; Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında devam eden Tolgay Arslan – Şener Özbayraklı takasında sona gelindi. Kulüplerin anlaşmasının ardında Şener Özbayraklı, Volkan Ballı ile birlikte Fenerbahçe kulüp binasına geldi.

ŞENER BEŞİKTAŞ’A, TOLGAY FENERBAHÇE’YE

Fenerbahçe'nin Tolgay Aslan takası konusunda Beşiktaş ile yaptığı anlaşmayı Şener'e tebliğ edeceği öğrenildi. Fenerbahçeli yöneticiler ile Şener Özbayraklı arasında yapılacak toplantı sonrası Tolgay’ın Fenerbahçe’ye transfer olduğunu resmen açıklanması bekleniyor.

Öte yandan alınan bilgilere göre Beşiktaş'ın 29 yaşındaki savunma oyuncusuna yıllık 1.2 milyon Euro'luk maaş teklif ettiği belirtildi. Milli futbolcu sarı lacivertlilerden 1.8 milyon Euro kazanıyor.