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SON DAKİKA | Serdar Aziz’den Galatasaray’a Fenerbahçe isyanı!
Fenerbahçe

SON DAKİKA | Serdar Aziz’den Galatasaray’a Fenerbahçe isyanı!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği Galatasaraylı Serdar Aziz'den yakın çevresine sitem dolu sözler sarfettiği belirtildi. Tecrübeli savunmacının, "Beni ne kadroya dahil ediyorlar ne de Fenerbahçe’ye gitmeme izin veriyorlar" dediği öğrenildi.

30 Ocak 2019 17:47

ÖZEL HABER / Sercan HAMZAOĞLU | Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Serdar Aziz, sarı-kırmızılı kulüpten geleceğiyle ilgili net bir cevap bekliyor.

Galatasaray'on bonservis ücreti ödenmeden bırakmak istemediği, Fenerbahçe'nin ise bonservis ücreti ödemek istemediği milli stoper, adeta arafta kaldı.

Transferin son saatlerine girilirken oldukça huzursuz olan Serdar'ın yakın çevresine “Beni ne kadroya dahil ediyorlar ne de Fenerbahçe'ye gitmeme izin veriyorlar. Ben milli bir futbolcuyum. Böyle bir durumda olmak beni derinden yaralıyor. Bir an önce Galatasaray yönetiminin nihai bir karar vermesini bekliyorum. Yarın transfer sona eriyor. Ya gideyim ya da takıma dönüp oynayayım.” dediği öğrenildi.

Serdar'ın şu anki ve eski takım arkadaşları da milli futbolcunun durumunu üzüldüğü belirtildi. Serdar'ın çok düzgün bir karakter olduğunu ve bu muameleyi hak etmediğini savunan arkadaşları, bir an önce affedilmesi ya da yeni takımına transfer olmasını diledi.

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Son güncelleme 17:47 | 30 Ocak 2019
Fenerbahçe serdar aziz
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