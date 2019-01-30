Son Dakika! Şenol Güneş: Quaresma ve Tolgay Arslan takımdan ayrılıyor!

Beşiktaş kulübü teknik direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarıyla bir araya geldiği sohbette transfer konusunda önemli açıklamalar yaptı. Transfer konusunda merak edilenlere açıklık getiren Güneş ” Quaresma ve Tolgay Arslan ayrılıyor. Vida kaldı. Benim bildiğim bu. Olmadı. Alper Potuk’un maaşı bize uysa alırız ama ekonomik olarak uyması lazım” dedi. İşte Şenol Güneş’ten önemli açıklamalar…

QUARESMA VE TOLGAY ARSLAN GİDİYOR

“Tolgay’ın anlaşması olmuş. Ben Şener ve Alper’in ikisini de tercih ederim ama oyuncuların anlaşmaları var. Adem’den daha fazla katkı bekliyorum. Beklediğimin altında şu anda. Dorukhan’ı, Atiba ve Oğuzhan’un önünde görüyorum şu anda. Adriano’ya bu seneye kadar kefil olurdum ama şimdi bilmiyorum.”

“Quaresma yönetimle para konusunu görüşüyor. Ben bu konuda nasıl araya gireyim? Ricardo gitmek istiyor. Benim onunla hoca-oyuncu dışında bir ilişkim yok. Kalmak isterse konuşuruz. Quaresma gelip benimle konuşmadı. Benim bildiğim ailesini göndermiş. Son ana kadar acaba kalır mı, kalmaz mı bilmiyordum. Tokalaştık, oyuncu kararını vermiş.”

“Diagne’yi herkes ister. Fenerbahçe’nin aldığı Moses de iyi bir oyuncu. Ama o paraları verebilecek olsam zaten elimdekileri bırakmam. Serdar Aziz’in bize maliyeti kaç para, ona bakmak lazım. O para olsa Marcelo’yu bırakmazdık. “Diagne’ye 12 milyon euro vermişler. Büyük para ama bu suç mudur, hata mıdır bilmiyoruz. Daha büyük paralara da satabilirler. Bunu göreceğiz. ”

“Tolgay’ın anlaşması olmuş. Ben Şener ve Alper ikilisini de tercih ederim ama oyuncuların anlaşmaları var.”

“Yeni sözleşme yapmadık. Sadece söylenmiş bir şey var. Teklif de yapılmadı. Yönetimin her türlü hakkı var. Sözleşme yenilemeyle ilgili düşünce var ama somut bir konuşma olmadı.”

“Çok fazla oyuncu sattık. Üstelik başarılıyken gittiler. Bu doğru bir şey değil. 5-10 sene kalması lazım başarılı takım ve hocanın. Ama bizde 10 gün sonra ne olacağının garantisi yok.”

“Sözleşmem bitince çalışır mıyım bilemiyorum. Beşiktaş’tan sonra gideceğim en iyi yer Milli Takım olur.”

“Yeni sözleşme yapmadık. Sadece söylenmiş bir şey var. Teklif de yapılmadı. Yönetimin her türlü hakkı var. Sözleşme yenilemeyle ilgili düşünce var ama somut bir konuşma olmadı.”

“Fenerbahçe, Giuliano ve Souza’yı neden sattı? Para için. Şimdi daha çok harcadılar. İyi planlama yapılmalı. Doğru diye gittiğin yol, daha sonra sıkıntı oluyor. Bizim yanlışımız burada.”

“Bu saatten sonra gelecek oyuncunun bize katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Bunu yönetime de söyledim.”